22 потрясающих примера дизайна, у авторов которого есть чему поучиться

Ранее мы уже неоднократно делились примерами дизайнерских ляпов — работами настолько странными и плохими, что в голове не укладывается, как до этого вообще кто-то додумался! Пришло время что-то им противопоставить… Ниже подборка 22 примеров потрясающего дизайна, который сочетает в себе качество, стиль и практичность одновременно.