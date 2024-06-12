Пашинян заявил, что правительство Армении уйдет в отставку при желании народа

Правительство Армении может уйти в отставку, если народ этого захочет. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге в парке парламента на фоне митинга оппозиции с требованием его отставки, передает ТАСС.
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