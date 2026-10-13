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22-й пакет: ЕС расширил санкции — под ударом промышленность, девелопмент и чиновники

22-й пакет: ЕС расширил санкции — под ударом промышленность, девелопмент и чиновники

Под рестрикциями оказались значимые предприятия реального сектора: судостроительные «Адмиралтейские верфи» и «Звезда», машиностроительные и металлургические активы, в том числе «Горьковский автомобильный завод», «Мотовилихинские заводы», автокомпонентный и моторный кластер — в том числе Ярославский моторный завод и «Автодизель».

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