22-й пакет: ЕС расширил санкции — под ударом промышленность, девелопмент и чиновники

Под рестрикциями оказались значимые предприятия реального сектора: судостроительные «Адмиралтейские верфи» и «Звезда», машиностроительные и металлургические активы, в том числе «Горьковский автомобильный завод», «Мотовилихинские заводы», автокомпонентный и моторный кластер — в том числе Ярославский моторный завод и «Автодизель».