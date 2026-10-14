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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лада» объявила об уходе Злобина с поста гендиректора. Рабцун назначен и. о.

« Лада » сообщила об уходе Виталия Злобина с поста генерального директора. «Исполняющим обязанности генерального директора ХК «Лада» назначен Сергей Валериевич Рабцун.

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