Стало известно, с кем Петр Чернышев изменил Анастасии Заворотнюк

В последние дни ходит много слухов о том, что Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев разводятся. Супруги пока не подтверждали эту информацию, но люди говорят о том, что фигурист не был верен жене, поэтому она приняла решение о разрыве, несмотря на свою болезнь.