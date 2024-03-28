Председатель правления ВООО "Союз "Чернобыль" Александр Гадуш вручил благодарственное письмо главе Новоаннинского района Николаю Моисееву за помощь в организации Урока мужества.
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Председатель правления ВООО "Союз "Чернобыль" Александр Гадуш вручил благодарственное письмо главе Новоаннинского района Николаю Моисееву за помощь в организации Урока мужества.