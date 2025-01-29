В Челябинске владелец популярного пивного ресторана открывает бар

В Челябинске открылся бар «Лаборатория пива» от одноименных завода и ресторана. Как сообщила URA.RU управляющая бара, от точки на Кирова заведение будет отличаться меню и импортными сортами слабоалкогольного напитка.
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