Юрист Владимирова: дополнительный выходной с 24 февраля перенесли на 8 мая

Россияне не будут отдыхать три дня подряд Эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова рассказала, что в этом году в честь Дня защитника Отечества, который выпадает на воскресенье, россияне не будут отдыхать три дня подряд.
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