У России есть официальные основания для расширения границ

29 декабря в Государственную Думу по представлению президента страны Владимира Путина внесён законопроект «О гражданстве Российской Федерации», в котором помимо упрощения процедуры предоставления гражданства РФ практически всем жителям бывшего СССР, Российской империи, а также их прямым потомкам, появляется ещё одно основание для обретения человеком заветного паспорта с двуглавым орлом – оптация Оптация – в международном и конституционном праве выбор гражданства лицами, имеющими двойное гражданство, либо проживающими на территории, изменившей государственную принадлежность.