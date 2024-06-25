Кто там хорошо у нас разбирается в законах? Что там иноагентам положено/не положено? Могут они бесплатно получать медицинскую помощь в стране, которая им до ужаса не нравится, тоталитарном мордоре с несменяемым Президентом? Похоже, могут.
Земфира* вернулась из Франции в Москву, чтобы вылечить зубы в государственной поликлинике
Комментарии
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У нас своих проституток пруд пруди.Да еще с гнилыми зубами приперлась.А поликлинику взять на заметку, что распространяет заразу
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14 час.
Сергей Трофимов
почему эту суку пустили в Россию что легла под какого то чинушу и он пустил ее твари продажные опять тварят произвол и все за деньги предают Россию
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11 час.
Наталья Волкова
А попеть Земфира не собирается, народ собрать на концертишко?Или зубы надо срочно лечить, во Франции зритель заждался
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8 час.
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