Подросток снегом потушил Вечный огонь в Кронштадте

wikimedia 2 января подросток потушил Вечный огонь в Кронштадте с помощью снега. Уточняется, что сперва поступило сообщение о том, что на Якорной площади у мемориала "Вечный огонь на братской могиле" не горит огонь и чувствуется сильный запах газа.