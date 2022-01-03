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Подросток снегом потушил Вечный огонь в Кронштадте

Подросток снегом потушил Вечный огонь в Кронштадте

wikimedia 2 января подросток потушил Вечный огонь в Кронштадте с помощью снега. Уточняется, что сперва поступило сообщение о том, что на Якорной площади у мемориала "Вечный огонь на братской могиле" не горит огонь и чувствуется сильный запах газа.

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