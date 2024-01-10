Ким Чен Ын назвал Южную Корею самым враждебным для КНДР государством

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна без колебания пустит «в ход весь арсенал имеющих средств и сил, чтобы полностью уничтожить Республику Корея» в том случае, если та попытается применить силу или угрожать суверенитету и безопасности КНДР.