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Ким Чен Ын назвал Южную Корею самым враждебным для КНДР государством

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна без колебания пустит «в ход весь арсенал имеющих средств и сил, чтобы полностью уничтожить Республику Корея» в том случае, если та попытается  применить силу или угрожать суверенитету и безопасности КНДР.

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