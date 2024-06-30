ЛЕНИВЫЕ ВАТРУШКИ ИЗ БАТОНА БЕЗ ЗАМЕСА ТЕСТА. Вкусно, просто и быстро!

Ленивые ватрушки, без замеса теста и выпечки. Очень простой и легкий в приготовлении рецепт. Получается очень вкусно, обязательно попробуйте, для тех, кто не любит возиться с выпечкой этот рецепт настоящая находка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии