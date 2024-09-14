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На Камчатке взяли под стражу главврача больницы по делу о взятке

На Камчатке взяли под стражу главврача больницы по делу о взятке

Врач на Камчатке подогревается в получении взятки в размере 250 тысячи рублей, его поместили под стражу.

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