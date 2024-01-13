РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 185 подписчиков

Захарова пристыдила Вашингтон за реакцию на смерть Лиры на Украине

Захарова пристыдила Вашингтон за реакцию на смерть Лиры на Украине

commons.wikimedia.org/Gonzalo Lira (CC BY-SA 4.0) Смерть американского журналиста Гонсало Лира в американской тюрьме стала очередным, но не последним подтверждением кровавой сущности "неонацистского диктата" киевского режима.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх