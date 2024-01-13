commons.wikimedia.org/Gonzalo Lira (CC BY-SA 4.0) Смерть американского журналиста Гонсало Лира в американской тюрьме стала очередным, но не последним подтверждением кровавой сущности "неонацистского диктата" киевского режима.
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