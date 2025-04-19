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Очистили небо от нечисти: бойцы «Днепра» сбили пять дронов «Баба-яга»

Очистили небо от нечисти: бойцы «Днепра» сбили пять дронов «Баба-яга»

Накануне подразделение разведчиков уничтожило пять тяжёлых квадрокоптеров ВСУ в Херсонской области. Разведчики группировки войск «Днепр» круглосуточно дежурят в небе Херсонской области, оперативно выявляя угрозы вражеских атак по позициям наших подразделений и гражданским объектам.

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