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Момент свободы: в декабре будет первая попытка заключить мирный договор на Украине

Момент свободы: в декабре будет первая попытка заключить мирный договор на Украине

Продолжение военной и финансовой поддержки Украины может столкнуться с неопределенностью из-за смены администрации в США и подъема крайне правых сил в Европе.

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