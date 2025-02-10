МОСКВА, 10 февраля, ФедералПресс. Военные резервы ВСУ остаются довольно значительными. Поставки вооружения активно продолжаются, а мобилизация проводится и готовятся все шаги для того, чтобы 18-летних людей «отправлять на убой».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии