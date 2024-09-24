Путина озадачило поведение россиян на фоне повышения ставки ЦБ

Россияне начали брать больше кредитов, несмотря на повышение Банком России ключевой ставки. На встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф сообщил, что наблюдается повышенный спрос на услуги кредитования.