Путина озадачило поведение россиян на фоне повышения ставки ЦБ

Россияне начали брать больше кредитов, несмотря на повышение Банком России ключевой ставки. На встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф сообщил, что наблюдается повышенный спрос на услуги кредитования.
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