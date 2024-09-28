В Гондурасе проходят споры по вопросу открытия воздушного сообщения с Кубой

В Национальном конгрессе Гондураса идут дебаты по вопросу открытия воздушного сообщении между правительством Гондураса и правительством Республики Куба, заявил Депутат Партии «Свобода и возрождение» Вильфредо Сабио 27 сентября, сообщает Hondudiario.
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