В ХМАО 15-летний мигрант из Азербайджана расправился со своим бывшим одноклассником

ИА "Русский ГУП Продакшн" Как стало известно, в ХМАО 27 августа 2026 года 15-летний местный паренек ушёл в школу за учебниками и бесследно пропал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Депутаты-коррупци...
- Узбекистан ведёт ...
- ХЛ "Особые планы для...
Я охреневаю, почему стада баранов, не способных у себя дома навести порядок, у нас становятся депутатами? У нас что нет своих достойных, кто их выбирает? Вы видели хоть одного Иванова в их сраной стране в качестве депутата?
Продажность тех кто занимается пропуском таких " ценных и незаменимых" кадров просто поражает.
Наша не😜продажная полиция во всём разберется....
Нужно развивать армянскую диаспору, чтобы они друг друга уравновесили.Это тактика американцев, а они толк знают.
это беда...
А что морду этого ублюдка закрасили? Таких "героев" надо знать в лицо. Чтобы диаспора не смогла замять дело. Шакалы.
Азеры ублюдки, все до единого!
А по статье госизмена правоохранители, покрывающие преступников сидят?