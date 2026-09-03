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Орловские новости

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В Орловской области столкнулись два грузовика, пострадал пассажир

В Орловской области столкнулись два грузовика, пострадал пассажир

Случай произошел на 28-м километре трассы Глазуновка — Малоархангельск — Колпны — Долгое, пассажир КАМАЗа госпитализирован.

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