Сапер Алий Кошев, вступивший в ряды Красной армии осенью первого года войны, особо отличился в марте 1944 года при переправе танков на пароме через Днестр в районе города Сороки в Молдавии.
Алий Кошев
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Сапер Алий Кошев, вступивший в ряды Красной армии осенью первого года войны, особо отличился в марте 1944 года при переправе танков на пароме через Днестр в районе города Сороки в Молдавии.
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