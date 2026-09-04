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Профессор Хейфец назвал Мальвинские острова больной темой для аргентинцев

Профессор Хейфец назвал Мальвинские острова больной темой для аргентинцев

Ricardo Mazalan/AP/TASS Тема Мальвинских (Фолклендских) островов остается одним из важнейших внешнеполитических вопросов для Аргентины, но к попыткам вернуть их силовым путем страна вряд ли готова.

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