Профессор Хейфец назвал Мальвинские острова больной темой для аргентинцев

Ricardo Mazalan/AP/TASS Тема Мальвинских (Фолклендских) островов остается одним из важнейших внешнеполитических вопросов для Аргентины, но к попыткам вернуть их силовым путем страна вряд ли готова.
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