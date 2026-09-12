Западные страны раз в столетие хотят вторгнуться в Россию и получить доступ к ее природным ресурсам. Об этом РИА Новости заявил французский историк и исследователь Второй мировой войны Рене Барки.
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А просто покупать эти ресурсы не проще?