Сколько стоит поесть в Госдуме: депутат Ярослав Нилов показал меню столовой

По мнению депутата, цены в точках общепита Госдумы сопоставимы с теми, что есть в окрестных кафе.Депутат Госдумы Ярослав Нилов показал меню из думской столовой и назвал сообщения о низких ценах "вбросами" и "спланированной акции по дискредитации Госдумы".