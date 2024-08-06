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VK представит новую интеллектуальную колонку "VK капсула про"

VK представит новую интеллектуальную колонку "VK капсула про"

Холдинг VK Technology готовится представить новый продукт - умную колонку "VK капсула про". Это устройство получит не только улучшенный внешний вид, но и увеличенную мощность звука до 65 Вт.

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