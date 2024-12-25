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Игрок «Эвертона» Тарковски: «Едем в Манчестер, чтобы взять очки у «Сити»

Игрок «Эвертона» Тарковски: «Едем в Манчестер, чтобы взять очки у «Сити»

Защитник «Эвертона» Джеймс Тарковски поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча против «Манчестер Сити» в 18-м туре АПЛ.

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