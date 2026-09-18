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Татар-информ

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В Нижнекамске член УИК отпраздновала день рождения на избирательном участке

В Нижнекамске член УИК отпраздновала день рождения на избирательном участке

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ Сегодня, 18 сентября, в Нижнекамске член участковой избирательной комиссии №2834 Гульназ Гилазиева отметила день рождения на избирательном участке, помогая в проведении голосования.

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