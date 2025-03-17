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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бруну – 6-й игрок «МЮ» с 50+ ассистами в АПЛ. Кантона сделал 51 передачу, рекорд у Гиггза – 162

Пятую строчку в списке с 51 голевой передачей занимает Эрик Кантона, рекорд принадлежит Райану Гиггзу – 162.

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