У Холанда 40 голов в 35 матчах ЛЧ. В 73 играх за «Сити» Эрлинг забил 71 гол

На 54-й минуте матча с «РБ Лейпциг» форвард «Манчестер Сити» сократил отставание в счете. Этот матч стал для норвежца 35-м в Лиге чемпионов: он сыграл 16 матчей в турнире за «Манчестер Сити», 15 – за дортмундскую «Боруссию» и 8 – в составе «Ред Булл Зальцбург».