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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Холанда 40 голов в 35 матчах ЛЧ. В 73 играх за «Сити» Эрлинг забил 71 гол

У Холанда 40 голов в 35 матчах ЛЧ. В 73 играх за «Сити» Эрлинг забил 71 гол

На 54-й минуте матча с «РБ Лейпциг» форвард «Манчестер Сити» сократил отставание в счете. Этот матч стал для норвежца 35-м в Лиге чемпионов: он сыграл 16 матчей в турнире за «Манчестер Сити», 15 – за дортмундскую «Боруссию» и 8 – в составе «Ред Булл Зальцбург».

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