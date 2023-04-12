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Зеленский награждён «орденом имени Дудаева»

Зеленский награждён «орденом имени Дудаева»

Ичкерийские террористы во главе с Ахмедом Закаевым (лично истязал пленных российских солдат, лично отдавал приказы о расстреле наших ребят и мирных жителей, оборудовал в подвале своего дома тюрьму, поставил на поток продажу тел заложников их родственникам, по его приказу бандиты похитили, зверски пытали и убили настоятеля храма Архангела Михаила в Грозном отца Анатолия Чистоусова; с 2002-го проживает в Лондоне под крышей британских спецслужб и всевозможных правозащитничков) вручили Владимиру Зеленскому "орден имени Джохара Дудаева" и "орден «Честь Нации»" ("Къоман Сий") - высшую награду "Чеченской Республики Ичкерия"*.

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