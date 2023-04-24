Обе аварии произошли в минувшую пятницу, сообщает ГИБДД Петрозаводска. 21 апреля в 18.20 на пересечении переулка Ватутина и улицы Перевалочная 29 – летний водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть на нерегулируемом перекрестке, слева направо по ходу движения транспортного средства, не убедившись в безопасности перехода и отсутствии приближающихся транспортных средств, – […] Запись Два ребенка получили травмы в ДТП в Петрозаводске впервые опубликована на сайте karelia.