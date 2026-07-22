Почему в новых поездах РЖД холодильник есть, а еду в нем хранить нельзя?

В конце июля общественность снова заинтересовалась странной ситуацией в поездах РЖД. В вагонах, которые начали выходить с конвейера еще в 2019 году, есть кухонная зона и встроенный холодильник, но воспользоваться им по назначению обычным пассажирам практически невозможно.