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За рулем

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Почему в новых поездах РЖД холодильник есть, а еду в нем хранить нельзя?

Почему в новых поездах РЖД холодильник есть, а еду в нем хранить нельзя?

В конце июля общественность снова заинтересовалась странной ситуацией в поездах РЖД. В вагонах, которые начали выходить с конвейера еще в 2019 году, есть кухонная зона и встроенный холодильник, но воспользоваться им по назначению обычным пассажирам практически невозможно.

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