Еврокомиссия предложила адресную помощь вместо всеобщих выплат

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выступила против всеобщих выплат на фоне роста цен на энергию, настаивая на целевой помощи.
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