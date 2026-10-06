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Царьград

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Еврокомиссия предложила адресную помощь вместо всеобщих выплат

Еврокомиссия предложила адресную помощь вместо всеобщих выплат

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выступила против всеобщих выплат на фоне роста цен на энергию, настаивая на целевой помощи.

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