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Анна Шафран: Эти люди не понимают базовых законов политики и экономики, а также географии

Анна Шафран: Эти люди не понимают базовых законов политики и экономики, а также географии

«Как уже неоднократно отмечалось, нынешние западные политики очень сильно измельчали по сравнению со своими предшественниками.

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Комментарии
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Владимир Чефонов
деточка из пещерного века .......... Прежде чем БАБСКИЕ СКАЗКИ рассказывать следует ЗНАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ организации и работу СОЦИУМА ..... ну или просто экономики, политики, права .......... А это просто технология Триединства от идеалистического начала ..... Или просто Русская Философская Культура ......... Это новая эпоха в Мировой Науке  или просто возрожденнная Мною технология КОПНОГО ПРАВА ........... так что УЧИ деточка ........... это НАУКА .........
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Прибалтика - это чемодан без ручки))) Тяжело нести, жалко бросить. 50 лет объедала СССР, теперь пусть разоряет евросоюз....
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