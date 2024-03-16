«Как уже неоднократно отмечалось, нынешние западные политики очень сильно измельчали по сравнению со своими предшественниками.
Анна Шафран: Эти люди не понимают базовых законов политики и экономики, а также географии
Комментарии
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Владимир Чефонов
деточка из пещерного века .......... Прежде чем БАБСКИЕ СКАЗКИ рассказывать следует ЗНАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ организации и работу СОЦИУМА ..... ну или просто экономики, политики, права .......... А это просто технология Триединства от идеалистического начала ..... Или просто Русская Философская Культура ......... Это новая эпоха в Мировой Науке или просто возрожденнная Мною технология КОПНОГО ПРАВА ........... так что УЧИ деточка ........... это НАУКА .........
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3 час.
Галина Смирнова
Прибалтика - это чемодан без ручки))) Тяжело нести, жалко бросить. 50 лет объедала СССР, теперь пусть разоряет евросоюз....
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41 мин.
Юрий Белов
Да, давно все всё поняли. Просто раньше они хоть приличными прикидывались
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12 мин.
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