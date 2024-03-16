Анна Шафран: Эти люди не понимают базовых законов политики и экономики, а также географии

Владимир Чефонов

деточка из пещерного века .......... Прежде чем БАБСКИЕ СКАЗКИ рассказывать следует ЗНАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ организации и работу СОЦИУМА ..... ну или просто экономики, политики, права .......... А это просто технология Триединства от идеалистического начала ..... Или просто Русская Философская Культура ......... Это новая эпоха в Мировой Науке или просто возрожденнная Мною технология КОПНОГО ПРАВА ........... так что УЧИ деточка ........... это НАУКА .........