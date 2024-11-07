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Царьград

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Пираты Балтийского моря: Финны решили ограбить русских. Но в России нашли способ отомстить аудитом

Пираты Балтийского моря: Финны решили ограбить русских. Но в России нашли способ отомстить аудитом

Власти Финляндии наложили арест на десятки объектов нашей государственной собственности в их стране, включая Российский центр науки и культуры в Хельсинки, а также четыре принадлежащих России здания и земли на Аландских островах.

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Владимир Алтайцев
Бить врага надо.
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