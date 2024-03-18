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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михайлис на вопрос об особенностях игры «Спартака»: «Хорошая игра в атаке, скоростные игроки. Все»

Магнитогорский клуб обыграл красно-белых (4:0) в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина (4-0).

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