Новиков назвал Хаматову аферисткой и раскрыл ее действия за рубежом: «Прибежит в первых рядах»

Политическая обстановка будоражит абсолютно всех. Единственное различие между гражданами — это то, что кто-то относится к вопросу более нейтрально и спокойно ждет развития событий, а кто-то в этом вопросе очень эмоционален.
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