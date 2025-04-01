Новая парковка появится в Войковском районе

Столичные предприниматели примут участие в торгах за право на заключение договоров на размещение некапитальных объектов – плоскостных парковок на участках в четырех районах города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
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