Районная неделя
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Районная неделя

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Новая парковка появится в Войковском районе

Столичные предприниматели примут участие в торгах за право на заключение договоров на размещение некапитальных объектов – плоскостных парковок на участках в четырех районах города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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