В ГД призвали Трампа не повторять две роковые ошибки в отношении России

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не повторять две "роковые" ошибки, связанные с введением санкций в отношении России и поддержкой враждебного ей режима на Украине.