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Удалить из страны принудительно: в челябинском кафе промышляли мигранты

Удалить из страны принудительно: в челябинском кафе промышляли мигранты

Полицейские провели рейды в заведениях общественного питания.Облавы на нелегалов продолжаются: сотрудники Управления по вопросам миграции провели контрольные мероприятия на челябинских предприятиях общепита.

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