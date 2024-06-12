Удалить из страны принудительно: в челябинском кафе промышляли мигранты

Полицейские провели рейды в заведениях общественного питания.Облавы на нелегалов продолжаются: сотрудники Управления по вопросам миграции провели контрольные мероприятия на челябинских предприятиях общепита.
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