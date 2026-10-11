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Подосланная мошенниками поджигательница спалила квартиру московской курсантки

Подосланная мошенниками поджигательница спалила квартиру московской курсантки

"112" Курсантка юридического колледжа по указке мошенников помогла сжечь собственную квартиру. Аферисты запугали студентку: уверяли, что она окажется за решеткой, и "вели" ее целую неделю.

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