Подосланная мошенниками поджигательница спалила квартиру московской курсантки

"112" Курсантка юридического колледжа по указке мошенников помогла сжечь собственную квартиру. Аферисты запугали студентку: уверяли, что она окажется за решеткой, и "вели" ее целую неделю.
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