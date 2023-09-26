Заметили фитофтору? Преобретите бюджетное аптечное средство и вся теплица здоровая

Если вы обнаружили, что в теплице развилось грибковое заболевание, то нужно скорее применять меры. Есть отличное аптечное средство, которое справится с данной проблемой! Это таблетки «Фурацилин», хорошо известные многим.
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