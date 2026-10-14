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Нижегородская правда

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Театр «Комедiя» представил премьеру спектакля «Две дамочки в сторону севера»

Театр «Комедiя» представил премьеру спектакля «Две дамочки в сторону севера»

Комедию по пьесе самого титулованного современного французского драматурга Пьера Нотта «Две дамочки в сторону севера», представил зрителям театр «Комедiя», ласково назвав её «чёрненькой».

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