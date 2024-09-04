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"Интенсивность обстрелов высокая". Какая обстановка царит на территории ЗАЭС перед визитом Гросси

"Интенсивность обстрелов высокая". Какая обстановка царит на территории ЗАЭС перед визитом Гросси

Перед приездом главы МАГАТЭ обстановка на ЗАЭС остаётся напряжённой.Обстановка на территории Запорожской области и города-спутника Энергодара остаётся напряжённой.

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