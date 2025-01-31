Подрядчики засудили друг друга после укладки дорог на Харасавэйском месторождении

Субподрядчики обменялись встречными многомиллионными исками после укладки подъездных автодорог к Харасавэйскому месторождению, где в течение нескольких лет дочерними предприятиями «Газпрома» велось обустройство инфраструктуры для освоения сеноман-аптских залежей.
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