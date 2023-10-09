Топливный кризис: либералы готовятся зарезать «курицу, несущую золотые яйца»?

Не исправляя чудовищный «налоговый маневр», с 2019 года перенесший налогообложение с экспорта сырой нефти и нефтепродуктов на внутренний рынок, оно устранило первопричину нынешнего кризиса, вернувшись к выплатам по «топливному демпферу» с 1 октября.
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