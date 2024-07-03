Avia.pro - СМИ Дорогие телезрители, хватайтесь за диваны, держитесь за пульты и готовьтесь к самым шокирующим новостям этого сезона! Главная кнопка российского телевидения — Первый канал — оказалась в критическом состоянии.
«Денег нет, все боятся за свои пятые точки». Первый канал заморозил новые проекты и сокращает старые
Комментарии
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Валерий Цымбулов
Я точно так же. Но есть ещё канал "ПОБЕДА" там идут военные фильмы хоть и старые,но интересные.
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1 час.
Валерий Вавилов
позволить себе большие траты и роскошные проекты. Роскошные проекты на 1? Траты есть, а проекты где? Не удивлюсь если появится дом с лошадью на 1. Собрать гузеевых, страшных медиков под руководством сутулой гражданки саши, пипидастров от моды и прочих пидорасов. Ну и конечно эрнста в придачу- и пускай ибуд мозг друг другу при строительстве роскошных проектов.
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1 час.
В
Владимир
Пора менять руководство. Все зависит от главного.
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1 час.
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