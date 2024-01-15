Крупнейший в мире кластер по выпуску чипов планируется построить в Южной Корее за $471 млрд

Samsung Electronics сама по себе является крупнейшим производителем полупроводниковой продукции в мире, но рынок требует постоянного развития и инвестиций, поэтому власти Южной Кореи рассчитывают при активном участии местных компаний к середине века построить на территории страны крупнейший производственный кластер, который специализировался бы на выпуске чипов.
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